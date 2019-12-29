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Метель, туман, гололед: штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны
29 Декабря 2019 14:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – РГП «Казгидромет» опубликовало штормовое предупреждение для Костанайской и Восточно-Казахстанской областей на сегодня, 29 января, передает МИА «Казинформ».
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«В ближайший час и день 29 декабря в Костанайской области местами ожидается гололед. Вероятность шторма 90-95%», - говорится в сообщении.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер восточный, юго-восточный местами 15-20, днем в Жарминском районе порывы 25 м/с, сообщают синоптики.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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