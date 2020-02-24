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Метель, туман, гололед ожидаются в Костанайской области

24 Февраля 2020 14:56
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Метель, туман, гололед ожидаются в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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25 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель. Ветер южный, ночью местами 15-20 м/с.

В Костанае ночью 25 февраля ожидается низовая метель. Ветер южный, ночью порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.


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Ключевые слова: Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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