Метель, туман, гололед ожидаются в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

25 февраля в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, ночью низовая метель. Ветер южный, ночью местами 15-20 м/с.

В Костанае ночью 25 февраля ожидается низовая метель. Ветер южный, ночью порывы 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.