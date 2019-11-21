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Метель, туман, гололед: неустойчивая погода ожидается в Казахстане

21 Ноября 2019 01:05
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Метель, туман, гололед: неустойчивая погода ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно снег), ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Алматинской, Жамбылской областях местами туман, гололед, днем - ветер 15-20 м/с, в Жамбылской области местами низовая метель.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, метель, ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области местами гололед.

В Мангыстауской области местами ожидаются: ночью и утром - туман, гололед, днем - усиление ветра до 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью Павлодарской областях местами ожидается туман, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром - местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Влада Гук

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