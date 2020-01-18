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Метель сохраняется в Казахстане 18 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Быстро смещающаяся ложбина циклона, и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы вызовут снег, усиление ветра и метель, в северных и восточных регионах РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На юго-запад станы будет оказывать влияние очередной циклон – пройдут осадки в виде дождя и снега. На южной половине РК ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед.
В Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, ветер 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – гололед.
В Павлодарской области ожидаются метель, ночью местами сильная метель, ветер ночью 15-20, порывы 23-28, местами 30 м/с и более, днем местами 15-20 м/с, местами ожидается гололед.
В Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20, ночью в Карагандинской области порывы 23-28 м/с.
В Акмолинской области ночью ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, днем – местами метель, ветер 15-20 м/с, местами – туман.
В Алматинской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, ночью в Актюбинской, днем в Жамбылской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Магистауской областях местами ожидаются туман, гололед.
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