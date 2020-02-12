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Метель ожидается в Казахстане

12 Февраля 2020 12:11
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Метель ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые будут вызывать в северной половине республики снегопады, сильный западный ветер и метель, значительно ухудшающие видимость и вызывающие снежные заносы на дорогах. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, на южные и восточные области выходит южный циклон с районов Средней Азии, а с ним осадки, туман, гололёд, на востоке республики – снегопад и метель. При этом температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 2…5°С, на западе около них.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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