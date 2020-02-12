Метель ожидается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С европейской части России смещаются атмосферные фронты, которые будут вызывать в северной половине республики снегопады, сильный западный ветер и метель, значительно ухудшающие видимость и вызывающие снежные заносы на дорогах. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, на южные и восточные области выходит южный циклон с районов Средней Азии, а с ним осадки, туман, гололёд, на востоке республики – снегопад и метель. При этом температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений на 2…5°С, на западе около них.