Метель ожидается в Казахстане 30 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК С прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Туркестанской области на юге и в горных, предгорных районах ожидается туман, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области на северо-востоке и в горных районах ожидается гололед, на севере области, в горных и предгорных районах - туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усилится ветер 15-20 м/с.

Днем на западе и юге Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель.

На юге Костанайской области – низовая метель, на севере области – туман.

Днем на северо-западе, севере Актюбинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

На севере, юго-западе Мангистауской области – гололед, на севере области - туман.

На востоке Атырауской области – туман, днем на севере области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юго-западе, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В южной части Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на севере области туман, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Акмолинской, на севере Кызылординской областей ожидается туман.

На западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель, днем на севере, в центре усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 17-22 м/с, на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.