Метель надвигается на Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространили синоптики по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами ожидается туман, днем низовая метель.

Вероятность шторма 85-90 %.