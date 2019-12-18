Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
вчера 21:20
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 09:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 00:14
-
-
16.12.2019 23:29
-
16.12.2019 23:00
-
16.12.2019 22:35
-
-
-
-
-
-
16.12.2019 21:05
Метель надвигается на Акмолинскую область
18 Декабря 2019 09:20
Поделиться:
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространили синоптики по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеБез осадков будет в Казахстане 17 декабря О шторме предупредили жителей ряда регионов страны Похолодание ожидается в Казахстане 15 декабря
Местами ожидается туман, днем низовая метель.
Вероятность шторма 85-90 %.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Какие метеоусловия будут в Казахстане 18 декабря
- Шторм ожидается в Атырауской области
- Туман, гололед, усиление ветра - прогноз погоды в Казахстане на 18 декабря
- Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в пяти городах РК 17 декабря
- Без осадков будет в Казахстане 17 декабря
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047