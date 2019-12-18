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Метель надвигается на Акмолинскую область

18 Декабря 2019 09:20
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Метель надвигается на Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение распространили синоптики по Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Местами ожидается туман, днем низовая метель.

Вероятность шторма 85-90 %.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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