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Метель на трассе: длина самой большой закрытой дороги составила 830 км

18 Января 2020 19:45
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Метель на трассе: длина самой большой закрытой дороги составила 830 км

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно о самом длинном участке автодороги в республике, на котором было ограничено движение транспортных средств из-за сложившихся неблагоприятных погодных условий, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщает в НК «КазАвтоЖол» в Telegram , на 17 января самым длинным участком с ограничением движения стал Екатеринбург-Алматы (830 км), а на 18 января - участки автодороги Караганда-Аягоз-Бугаз (494 км).

На данный момент по всей республике работает 818 единиц специальной техники.


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Ключевые слова: Транспорт, Дороги,
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