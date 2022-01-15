Метель и ветер прогнозируют 15 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активный циклон с районов Баренцева моря принесет обильные осадки в виде дождя и снега, в горных районах юга Казахстана – сильные осадки. Также ожидаются гололед, сильный ветер с метелью, на севере, западе, юге, в центре страны порывы ветра достигнут 30 м/с и более. Местами по республике ожидаются туман, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман, усиление ветра 15-20, утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, в горных перевалах 30 м/с и более.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра на юго-западе области 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более.

На большей части Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в северной половине области 30 м/с и более.

На большей части Костанайской области ожидаются гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге области временами 30 м/с и более.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на северо-западе области временами 30 м/с и более.

На большей части Акмолинской области ожидается метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на северо-западе, востоке области временами 30 м/с и более, днем на юге области гололед.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидаются метель, гололед, днем на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на севере, западе области временами 30 м/с и более.

Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с с метелью.

Н а западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на юго-западе, западе области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, в центре области ожидаются туман, гололед, метель.

На большей части Атырауской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на большей части Мангистауской области ожидается гололед, на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем на западе, в центре области порывы 23-28 м/с.

На большей части Актюбинской области ожидаются метель, гололед, ночью на западе, днем на большей части усиление ветра 15-20, на северо-западе области 23-28 м/с.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23 м/с.