Новости
Метель и усиление ветра ожидаются в столице и Костанайской области
13 Января 2020 14:35
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны 14 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеНеблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 13 января Погода без осадков ожидается лишь на крайних северных территориях Казахстана Метель и туман ожидаются в Казахстане 13 января
В Нур-Султане 14 января временами ожидаются снег, метель, ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
14 января в Костанайской области ожидаются снег, метель, местами туман. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанае 14 января ожидаются снег, метель, ветер юго-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%
Ключевые слова: Нур-Султан, Костанайская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Снегопады и метели ожидаются в ближайшие три дня в РК
- Уровень воды в Сырдарье приближается к критической отметке близ Жосалы
- Районный акимат оперативно отреагировал на жалобу столичных жителей
- ЭЦП жители Нур-Султана теперь могут получить и в Центре городских услуг IQala
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 13 января
- Погода без осадков ожидается лишь на крайних северных территориях Казахстана
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047