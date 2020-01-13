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Метель и усиление ветра ожидаются в столице и Костанайской области

13 Января 2020 14:35
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Метель и усиление ветра ожидаются в столице и Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в двух регионах страны 14 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Нур-Султан, Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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