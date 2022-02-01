+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

1 Февраля 2022 14:23
Поделиться:
Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сегодня на севере и востоке Костанайской области - низовая метель, на юге области - туман. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

Новости по теме
Жители более 200 костанайских населённых пунктов прошли обследования в передвижных медкомплексах
Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана В Костанайской области наказывают супермаркеты за завышение цен на продовольствие Алматы накрыл туман: аэропорт работает в штатном режиме

«Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 м/с.ь Информирование населения об ухудшении погодных условий незамедлительно осуществляется путем SMS-рассылок. Жителям нашего региона необходимо обращать внимания на приходящие сообщения от сотовых операторов об ухудшении погодных условий. Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах. Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях граждан могут привести к материальным потерям, и даже гибели людей»,- сообщили в ведомстве.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

«Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации важна любая мелочь! В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут вашу жизнь в экстренной ситуации – паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, а также предметы первой необходимости»,- озвучили рекомендации в ДЧС.



Подписывайтесь на наш канал:

#Костанайская область   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Жители более 200 костанайских населённых пунктов прошли обследования в передвижных медкомплексах
Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана
В Костанайской области наказывают супермаркеты за завышение цен на продовольствие
Алматы накрыл туман: аэропорт работает в штатном режиме
Популярное
1 Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
2 Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
3 Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
4 Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
5 Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
6 Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов
Читайте также
Метель и гололед ожидаются 1 февраля в Казахстане
Какой будет погода в феврале в Казахстане
Экс-аким Бакытжан Сагинтаев обратился к алматинцам
Участник ограбления оружейного магазина задержан в Алматы
Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
Мурат Нуртлеу назначен руководителем Администрации Президента РК
Интервью Касым-Жомарта Токаева носило взвешенный и прагматичный характер - Дарья Чижова
Смелые действия Президента послужили ответом на существующие запросы от общества - Азамат Байтасов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив