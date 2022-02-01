Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Сегодня на севере и востоке Костанайской области - низовая метель, на юге области - туман. В регионе объявлено штормовое предупреждение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

«Ветер юго-западный, на востоке области 15-20 м/с.ь Информирование населения об ухудшении погодных условий незамедлительно осуществляется путем SMS-рассылок. Жителям нашего региона необходимо обращать внимания на приходящие сообщения от сотовых операторов об ухудшении погодных условий. Несмотря на своевременное оповещение о штормовом предупреждении, каждый из нас может попасть в снежную бурю на автомобильных дорогах. Самонадеянность, неосторожность, незнание мер безопасности и правил самоспасения в зимних условиях граждан могут привести к материальным потерям, и даже гибели людей»,- сообщили в ведомстве.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Костанайской области убедительно рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками, не выезжать при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах.

«Собираясь в дорогу в зимнее время, тщательно планируйте и продумывайте все до деталей. В аварийной ситуации важна любая мелочь! В каждом автомобиле в обязательном порядке должны быть вещи, которые спасут вашу жизнь в экстренной ситуации – паяльные лампы, тросы, цепи для колёс, лопаты, а также предметы первой необходимости»,- озвучили рекомендации в ДЧС.



