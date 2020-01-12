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вчера 16:05
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Метель и туман ожидаются в Казахстане 13 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низовая метель и туман ожидаются в Казахстане 13 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской области утром и днем местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются туман, днем метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.
В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер западный 15-20 м/с.
В Уральске ожидаются метель, ветер западный, порывы 18 м/с.
В Туркестанской области ожидаются местами туман, гололед.
В Шымкенте временами ожидается туман.
В Туркестане временами ожидается туман.
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