Метель и туман ожидаются в Казахстане 13 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Низовая метель и туман ожидаются в Казахстане 13 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области утром и днем местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный днем местами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются туман, днем метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Костанае ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер западный 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются метель, ветер западный, порывы 18 м/с.

В Туркестанской области ожидаются местами туман, гололед.

В Шымкенте временами ожидается туман.

В Туркестане временами ожидается туман.