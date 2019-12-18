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Метель и туман ожидаются 19 декабря в двух областях РК
18 Декабря 2019 14:52
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Метель и туман ожидаются 19 декабря в Костанайской и Акмолинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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В Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер западный местами порывы 18 м/с.
В Акмолинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.
Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Казгидромет, Погода,
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