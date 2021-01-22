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    00:02, 22 Январь 2021 | GMT +6

    Метель и снегопад ожидаются в Казахстане 22 января

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду Казахстана 22 января будет определять Южный циклон, с которым на большей части республики ожидается снег, в центре и востоке местами сильный снег, на юге, юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 м/с и более. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в отдельных районах 30 м/с и более.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

    В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

    В Акмолинской, Костанайской, Кызылординской областях местами ожидаются низовая метель, туман, в Кызылординской, днем Акмолинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области днем местами ожидается гололед, в Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

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