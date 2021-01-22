Метель и снегопад ожидаются в Казахстане 22 января
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в отдельных районах 30 м/с и более.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.
В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Кызылординской областях местами ожидаются низовая метель, туман, в Кызылординской, днем Акмолинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области днем местами ожидается гололед, в Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.