Метель и снегопад ожидаются в Казахстане 22 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду Казахстана 22 января будет определять Южный циклон, с которым на большей части республики ожидается снег, в центре и востоке местами сильный снег, на юге, юго-востоке – осадки, местами сильные (дождь, снег). Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, в отдельных районах на востоке, юге и юго-востоке республики очень сильный ветер 30 м/с и более. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в отдельных районах 30 м/с и более.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Кызылординской областях местами ожидаются низовая метель, туман, в Кызылординской, днем Акмолинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, в Атырауской области днем местами ожидается гололед, в Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.