Новости
Метель и сильный ветер прогнозируют в северных областях РК
14 Января 2020 14:36
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны 15 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеМетель и усиление ветра ожидаются в столице и Костанайской области Снегопады и метели ожидаются в ближайшие три дня в РК Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана 13 января
15 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.
В Петропавловске 15 января ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
15 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
15 января в Акмолинской области ожидается снег. Местами ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Ухудшение погоды в СКО: закрыт участок дороги
- Закрыты два участка трассы Екатеринбург-Алматы
- Новых судей представили в Северо-Казахстанской области
- Управлявшего автомашиной в наркотическом опьянении акмолинца арестовали на 15 суток
- Прямая связь с избирателями: мажилисмены провели встречи в двух областях
- Актуальные вопросы развития регионов обсуждают во время встреч с населением сенаторы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047