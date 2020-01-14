Метель и сильный ветер прогнозируют в северных областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в трех областях страны 15 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

15 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 15 января ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

15 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, ветер северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

15 января в Акмолинской области ожидается снег. Местами ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.