Метель и сильный ветер ожидаются в большинстве городов Казахстана 18 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде метели и сильного ветра прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 18 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 6-8 тепла.

В Актобе переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается метель.

В Атырау ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла.

В Караганде облачно, ночью и днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 6-8 мороза. По области ожидаются гололёд, метель.

В Кокшетау переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 11-13 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура ночью 15-17 градусов мороза, днём 8-10 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Павлодаре переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 6-8 мороза. По области ожидается низовая метель.

В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 13-15 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.

В Талдыкоргане облачно, ночью и днём снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются туман, гололёд.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 2 градусов тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

В Уральске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Усть-Каменогорске облачно, ночью и днём снег, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 1-3 мороза. По области ожидаются гололёд, метель.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 5-7 мороза.

В Алматы облачно, ночью снег, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 градусов мороза.

В Шымкенте переменная облачность, ночью снег, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла.





Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана.