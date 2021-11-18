-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:04
-
-
-
-
-
-
Метель и сильный ветер ожидаются в большинстве городов Казахстана 18 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде метели и сильного ветра прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 18 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
В Актау переменная облачность, ночью и днём дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днём 6-8 тепла.
В Актобе переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается метель.
В Атырау ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла.
В Караганде облачно, ночью и днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 6-8 мороза. По области ожидаются гололёд, метель.
В Кокшетау переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 11-13 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура ночью 15-17 градусов мороза, днём 8-10 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 1-3 мороза.
В Павлодаре переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 6-8 мороза. По области ожидается низовая метель.
В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 13-15 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.
В Талдыкоргане облачно, ночью и днём снег, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём до 2 градусов мороза. По области ожидаются туман, гололёд.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 2 градусов тепла.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 1-3 тепла.
В Уральске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла. По области ожидаются туман, гололёд.
В Усть-Каменогорске облачно, ночью и днём снег, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём 1-3 мороза. По области ожидаются гололёд, метель.
В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 5-7 мороза.
В Алматы облачно, ночью снег, ветер 3-8 м/с. Температура ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 градусов мороза.
В Шымкенте переменная облачность, ночью снег, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём до 2 градусов тепла.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана.
- 20 сантиметров снега выпало в горных районах Алматы
- Землетрясение произошло в 396 км от Алматы
- Ограничение движения введено на одной из трасс Карагандинской области
- 28 жителей Тараза обратились за медицинской помощью из-за урагана
- 22 бригады электриков восстанавливают линии электроснабжения в Таразе
- Ущерб от урагана начали подсчитывать в Таразе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана