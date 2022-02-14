Метель и сильный снег в Нур-Султане: ДЧС обратился к горожанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с резким ухудшением погодных условий - метель, сильный снег, усиление ветра 15-20 м/с - департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

По данным Казгидромет по городу Нур-Султан 15 февраля ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

«При усилении ветра. В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. Также рекомендуется отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в надёжном помещении.

Действия населения во время метели. Если вы в здании:

• Лишь в исключительных случаях выходите из зданий.

• Если появилась такая необходимость, то сообщите членам семьи или соседям, куда вы идете и когда вернетесь.

• Старайтесь не выходить в одиночку.

Если находитесь в дороге:

• Двигайтесь только по большим дорогам и шоссе.

• При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости.

• В случае неисправности или при очень плохой видимости:

- остановитесь на обочине дороги; подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле.

Строительным объектам рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий; по возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112», - говорится в сообщении ДЧС.