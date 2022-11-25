Метель и плохая видимость: в четырех областях закрыты участки трасс

25 Ноября 2022, 19:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На республиканских трассах Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской, Карагандинской областей снег, метель и ограничение видимости. Дорожники перешли на усиленный режим работы. На линии работает 60 единиц спецтехники. При необходимости количество спецтехники будет увеличено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «КазАвтоЖол».

С 18.30 (по столичному времени) в связи с ухудшением погодных условий закрыт ряд участков республиканских трасс:

ВАбайской областидвижение ограничено на участках трассы «Алматы-Усть-Каменогорск», а именно от границы Жетысуской области до города Аягоз; от города Аягоз до села Калбатау; от села Калбатау до границы ВКО. Также движение ограничено на трассе «Таскескен-Бахты» (км 0-184); это отрезок от села Таскескен до села Бахты. Закрыт участок трассы «Омск-Майкапшагай» от города Семей до села Кокпекты.

В Жетысуской области закрыт участок трассы «Алматы-Усть-Каменогорск» от города Ушарал до границы Абайской области.

В Восточно-Казахстанской области закрыт участок трассы «Алматы-Усть-Каменогорск» от границы Абайской области до посёлка Касым Кайсенова. А также участок трассы «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр. РФ» (км 105-123), это отрезок от города Шемонаиха до границы Российской Федерации.

В Карагандинской области с 19.00 движение для грузового и общественного транспорта ограничено на трассе «Караганда-Балхаш».

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