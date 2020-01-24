Метель и гололедица: штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 25 января для четырех областей: Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской, передает МИА «Казинформ».
В Северо-Казахстанской области 25 января ожидаются местами метель, туман. Ветер западный, юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске 25 января ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.
В Костанайской области 25 января местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области 25 января местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.
В Восточно-Казахстанской области 25 января местами ожидаются осадки, преимущественно снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее утром и днем ожидается метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.
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