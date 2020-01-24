+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Метель и гололедица: штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана

24 Января 2020 15:40
Поделиться:
Метель и гололедица: штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казгидромет объявил штормовое предупреждение на 25 января для четырех областей: Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Какая погода ждет астанчан в конце января и в феврале
Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах Казахстана Ледовые заторы и подъем воды прогнозируют на реках трех регионов Казахстана Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Казахстана

В Северо-Казахстанской области 25 января ожидаются местами метель, туман. Ветер западный, юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. В Петропавловске 25 января ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %.

В Костанайской области 25 января местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер западный, юго-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области 25 января местами сохраняются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.

В Восточно-Казахстанской области 25 января местами ожидаются осадки, преимущественно снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске и Семее утром и днем ожидается метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив