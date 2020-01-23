Метель и гололед сохраняются 24 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильный снег, метель, туман и гололед сохраняются 24 января в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами сохраняются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами 23 м/с, днем местами 15-20 м/с.
В Кокшетау сохраняются осадки (снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
В Костанайской области местами ожидаются сильный снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидается снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Усть-Каменогорске ночью ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.
В Семее ночью ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.
В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, днем метель, ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.
В Шымкенте ожидается южный, юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.
В Туркестане ожидается южный, юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.
В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с.
В Мангистауской области ночью ожидается осадки, местами сильные. Местами ожидаются туман, гололед. Местами ветер северо-западный 17-22 м/с.
В Актау ожидается гололед. Ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.
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