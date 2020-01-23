Метель и гололед сохраняются 24 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильный снег, метель, туман и гололед сохраняются 24 января в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами сохраняются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью 15-20, местами 23 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Кокшетау сохраняются осадки (снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются сильный снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается снег, метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Усть-Каменогорске ночью ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

В Семее ночью ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, днем метель, ветер южный, юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте ожидается южный, юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Туркестане ожидается южный, юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью ожидается осадки, местами сильные. Местами ожидаются туман, гололед. Местами ветер северо-западный 17-22 м/с.

В Актау ожидается гололед. Ветер северо-западный, порывы 17-22 м/с.