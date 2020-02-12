Метель и гололед: штормовое предупреждение в пяти регионах и столице Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение на 13 января объявлено в пяти областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области 13 февраля на большей части территории ожидается снег. Местами ожидаются туман, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 25 м/с. В городе Нур-Султан временами ожидается низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.





В Северо-Казахстанской области 13 февраля ожидаются местами туман, днем низовая метель. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области 13 февраля местами низовая метель, туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем местами 18 м/с. Вероятность шторма 90-95%.





В Туркестанской области 13 февраля ожидаются местами туман, гололед, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром 13 февраля ожидается туман. Вероятность шторма 90-95 %.

В Кызылординской области 13 февраля ночью и утром ожидаются местами гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100 %.