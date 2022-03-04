Метель и гололёд: рекомендации при ухудшении погоды озвучили костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Рекомендации костанайцам в период ухудшения погоды дали сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала РГП « Казгидромет « в Костанайской области ожидаются осадки, повышение температуры воздуха до 0-5 тепла.

«6 марта в Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В этой связи, департамент по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области призывает соблюдать меры безопасности при гололеде», - сообщили в ведомстве.

Согласно рекомендациям спасателей, когда на улице скользко, необходимо позаботиться о подходящей обуви. Необходимо носить только удобную, нескользящую обувь, с устойчивым каблуком, широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом.

«Помните, что шансы получить травму при быстрой ходьбе резко возрастают, поэтому возьмите за правило выходить из дома раньше, чтобы идти медленно, не спеша. Старайтесь идти, немного наклонившись вперед. Не держите руки в карманах и не обвешивайтесь сумками - рукам нужна свобода движений, чтобы при необходимости вы смогли быстро восстановить равновесие», - отмечают спасатели.

Рекомендуется также отказаться от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо, нужно носить сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую руки.

«От падения никто не застрахован, а потому надо научиться падать. В момент падения за считанные секунды постарайтесь максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар, «сгруппироваться», сжаться в комок: подберите руки, втяните голову в плечи. Хорошо, если удастся приземлиться не на спину, а на бок: тогда, возможно, отделаетесь легким ушибом. Полезный совет: ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах. Если все-таки упали, получили травму, обращайтесь в травмпункт», - подытожили в ДЧС.

Ранее сотрудники ДЧС озвучили рекомендации о том, как избежать пожара в частном доме.