Метель и гололед ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики 6 декабря, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере, востоке и юге – местами сильные осадки, в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На запад республики будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра, на севере и востоке Казахстана ожидается очень сильный ветер - до 30 м/с и более.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях усилится ветер до 15-20, порывы 23-28 м/с, местами 30 м/с и более, местами ожидаются туман, гололед, метель. В Костанайской, Павлодарской областях усилится ветер до 15-20, порывы 23-28 м/с, местами ожидаются туман, гололед, метель.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области порывы 23-28 м/с.

В Актюбинской, Атырауской областях местами усилится ветер до 18 м/с, в Актюбинской области с метелью.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.