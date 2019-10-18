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Метель и гололед ожидаются 18 октября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, лишь на западе и на юге без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман, передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.
В Карагандинской области ожидаются местами туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью - метель, гололед.
В Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Павлодарской области ожидаются местами гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях, ночью в Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман.
Ночью в Кызылординской, Туркестанской областях ожидаются заморозки 3 градуса.
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