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Метель и гололед ожидаются 18 октября в Казахстане

18 Октября 2019 00:39
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Метель и гололед ожидаются 18 октября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, осадки, на востоке местами сильные, лишь на западе и на юге без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, гололед, туман, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Карагандинской области ожидаются местами туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью - метель, гололед.

В Костанайской области ожидаются местами туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются местами гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях, ночью в Алматинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Акмолинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, ночью и утром в Атырауской области местами ожидается туман.

Ночью в Кызылординской, Туркестанской областях ожидаются заморозки 3 градуса.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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