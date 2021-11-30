Метель и гололед ожидаются 1 декабря в Актюбинской области и СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено 1 декабря в четырех областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

1 декабря днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, на северо-западе области порывы до 15-20 м/с.

Днем 1 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный силой 15-20 м/с.

1 декабря на северо-западе Акмолинской области ветер юго-западный, южный силой 15-20 м/с.

Ночью 1 декабря на западе Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере и в центре области силой 15-20 м/с.