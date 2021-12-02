Метель, гололед, туман: штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

3 декабря ночью на северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный на юге,северо-востокеобласти порывы 15-20 м/с. В г. Петропавловск: ночью 3 декабря ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

3 декабря на севере Актюбинской области ожидается туман.

3 декабря в восточной половине Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе области туман. Ветер западный в восточной половине области порывы 15-20 м/с. В г. Кокшетау: 3 декабря ветерзападный утром и днем порывы 15-20 м/с.

3 декабря на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Днем в горных районах гроза. Ветер юго-западный, западный на западе, севере, в горных, предгорных районах области 15-20, в горных районах порывы 23 м/с. В г. Туркестан: ночью и утром 3 декабря ожидается пыльная буря. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В г. Шымкент: 3 декабря ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

3 декабря на севере, на западе Мангистауской области ожидается туман. В г. Актау: ночью и утром 3 декабря ожидается туман.

3-5 декабря на севере Кызылординской области ожидается туман.

3 декабря на северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололёд. В г. Уральск: 3 декабря ожидается гололед. Ночью и утром туман.