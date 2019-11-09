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Метель, гололед, туман ожидаются завтра в столице
9 Ноября 2019 18:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Новости по темеДождь и снег – прогноз погоды в Казахстане на 9 ноября Туманы и метели: какая погода ожидается в ближайшую неделю в СКО «Ледяные яйца» усеяли пляж в Финляндии
В Нур-Султане 10 ноября ожидаются гололед, ночью и утром низовая метель, днем туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью и утром порывы 15 м/с.
Вероятность шторма 80-85%.
Ключевые слова: Нур-Султан, Казгидромет, Погода,
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