Метель, гололед, туман ожидаются завтра в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане 10 ноября ожидаются гололед, ночью и утром низовая метель, днем туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, ночью и утром порывы 15 м/с.

Вероятность шторма 80-85%.