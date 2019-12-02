Метель, гололед, туман ожидаются в Казахстане 2 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 2 декабря в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большую часть территории Казахстана влияет ложбина циклона, в связи с чем ожидаются местами осадки. Лишь на севере и востоке республики - погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской областях – местами туман, в Карагандинской области - днем местами гололед, Восточно-Казахстанской области - ветер 15-20 м/с. В Костанайской области местами туман, утром и днем местами гололед, метель, ветер 18 м/с. В Туркестанской, Алматинской областях местами туман, в Туркестанской области - местами, в Алматинской области в районе Алакольских озер усиление ветра 15-22 м/с. В Жамбылской, Кызылординской областях - местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами – туман, гололед, в Актюбинской области - местами низовая метель, в Мангистауской области - днем местами ветер 18 м/с.