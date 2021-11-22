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    02:25, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Метель, гололед, пыльная буря - прогноз погоды на 22 ноября в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 22 ноября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «Атлантический циклон окажет свое влияние на большую часть РК, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере снег с метелью. На большей части республики ожидается гололед, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе, юго-востоке - туман», - сообщают синоптики.

    В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 м/с.

    В Северо-Казахстанской области на большей части ожидаются метель, на севере, востоке, юго-востоке области гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Карагандинской области на западе, севере, в центре ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Павлодарской области на западе, юге области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Жамбылской области на севере и в горных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области днем на севере, западе ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра на севере, западе области 15-20, днем порывы 25 м/с.

    В Актюбинской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем на севере области порывы 23-28 м/с.

    В Костанайской области на севере ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, на юге области порывы 25 м/с.

    В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-западе усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской области на севере ожидается пыльная буря, на севере и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангистауской области на севере ожидается туман, днем на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

    В Кызылординской области ночью на севере ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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