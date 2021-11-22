Метель, гололед, пыльная буря - прогноз погоды на 22 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 22 ноября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Атлантический циклон окажет свое влияние на большую часть РК, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере снег с метелью. На большей части республики ожидается гололед, усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на западе, юго-востоке - туман», - сообщают синоптики.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, на севере, востоке порывы 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области на большей части ожидаются метель, на севере, востоке, юго-востоке области гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области на западе, севере, в центре ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской области на западе, юге области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Жамбылской области на севере и в горных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, западе ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра на севере, западе области 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Актюбинской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем на севере области порывы 23-28 м/с.

В Костанайской области на севере ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, на юге области порывы 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области на севере ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-западе усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области на севере ожидается пыльная буря, на севере и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере ожидается туман, днем на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области ночью на севере ожидается гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.