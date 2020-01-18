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Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

18 Января 2020 22:00
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Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах страны 11 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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