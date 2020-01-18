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Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК
18 Января 2020 22:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах страны 11 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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19 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.
19 января в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.
19 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.
19 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
В Петропавловске 19 января ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %
Ключевые слова: Акмолинская область, Костанайская область, Кызылординская область, Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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