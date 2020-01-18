Метель, гололед и туман: штормовое предупреждение объявили в четырех областях РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявили в четырех регионах страны 11 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

19 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

19 января в Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 95-100%.

19 января в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Вероятность шторма 90-95%.

19 января в Северо-Казахстанской области ожидается снег. Местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске 19 января ожидаются снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %