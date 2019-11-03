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Метель, дождь и гололед прогнозируют 3 ноября в Казахстане

3 Ноября 2019 03:00
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Метель, дождь и гололед прогнозируют 3 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами ожидается усиление ветра, туман, гололед, на северо-западе – метель, на юге – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в Кызылординской, Мангистауской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, ветер 15-20 м/с, днем в Кызылординской области - порывы 23 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается метель, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами усилится ветер 15-20 м/с, днем ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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