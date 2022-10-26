Метавселенную обсудят на Astana Media Week-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 октября в Астане стартует главное медиасобытие осени - Astana Media Week-2022. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

Традиционно шестой год подряд телерадиокомплекс «Қазмедиа Орталығы» соберет для обмена опытом, идеями и результатами ведущих отечественных и зарубежных медиаменеджеров, представителей государственных структур, руководителей информационных платформ, журналистов, блогеров и независимых экспертов.

Astana Media Week продлится три дня - с 26 по 28 октября, в течение которых состоится более 30 мероприятий с участием 150 отечественных и международных спикеров. Ключевой темой года стала «Новая реальность - новые медиа», которая раскрывается в трех ценностях проекта - доверие в новой реальности, профессионализм в новом времени и постоянное развитие СМИ.

Сегодня все это является основой социальной сплоченности и коммуникационных прорывов. Начнется медианеделя с выставки «Контент-маркет», в которой примут участие республиканские и региональные телеканалы, а также будут представлены более 50 продакшн-компаний. Для презентации новых телепрограмм, реалити-шоу, мультфильмов, художественных и документальных фильмов будет организован открытый питчинг, где продакшн-студии презентуют свой эксклюзивный видео контент с целью нахождения инвесторов и покупателей, а закрытые тематические питчинги проведут АО «РТРK «ҚАЗАҚСТАН» и АО «Агентство «Хабар».

Отдельной тематикой медианедели станет Meta. Метавселенная — это цифровая реальность, 3D виртуальный мир, где миллионы людей встречаются онлайн и взаимодействуют в миллионах виртуальных пространств. Как развитие Мета повлияют на СМИ? Какие выгоды для медиа существуют уже сейчас? Ответят на эти вопросы на главном пленарном заседании известные политические деятели страны и приглашенные в качестве хэдлайнеров мероприятия команды META и TikTok.

В пленарной сессии примет участие министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали, министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек и специально приглашенный гость - министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Алтынбек Максутов.

Регион Центральной Азии в настоящее время переживает период активных политических и экономических реформ. Вместе с позитивными изменениями усиливается общественный запрос на качественную и объективную информацию. Это общий вызов, который стоит перед информационным сообществом.

В первый день участники AMW обсудят на панельной сессии как находить единые ответы на общие вызовы с центральноазиатскими представителями масс-медиа: Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана. Нельзя не отметить и тех, кто создает медиапродукты в социальных сетях - это новые СМИ, инфлюенсеры - блогеры. Эволюцию блогосферы, монетизацию интернет-ресурсов также обсудят на дискуссионной площадке.

Ко всему прочему, 26 октября на Astana Media Week презентуют телеканал Nickelodeon и новый информационный портал Turanews.kz.

Второй день форума начнется с дискуссионной площадки на тему «Рекламный медиарынок РК: текущая ситуация», где эксперты Центрально-Азиатской рекламной ассоциации и представители крупнейших ТВ-сейлз-хаусов расскажут о текущей ситуации на рекламном медиарынке по результатам первого полугодия 2022 года.

Также в первой половине второго дня в ходе панельной секции «Новые горизонты индустрии сериалов» представители отечественных продакшн-студий, республиканские каналы АО «Агентство «Хабар», АО «РТРK «Қазақстан», «31 канал» и другие медиаигроки представят идеи и предложения, тематики для новых сериалов на 2023 год.

Отдельные секции обсудят вопросы подготовки журналистских кадров. Это очень актуально, так как трансформация профессиональных компетенций журналистов назрела в связи с обновлением Закона о СМИ.

Наряду с этим, состоится круглый стол на тему «Статус журналиста», в котором примут участие депутаты Сената и Мажилиса, а также представители МИОР РК и правозащитных организаций.

Следуя традиции, в рамках Astana Media Week 27 октября представители медиаотрасли со всех городов Казахстана соберутся в Казмедиа Орталыгы для обсуждения трендов, проблемных вопросов и дальнейшего развития медиаотрасли в регионах на Форуме региональных СМИ

Во второй день медианедели пройдет Форум Клуба главных редакторов, который отметит свое 15-летие. На форуме пройдут дискуссии о повышение знаний в области медиаменеджмента и развития кадрового потенциала в отрасли.

В числе приоритетов повестки третьего дня, 28 октября - работа отдельной сессии для пресс-секретарей Казахстана в формате серии семинаров на тему взаимодействия с журналистами, работы в кризисной ситуации и медиаэтики. По окончании всех обучающих воркшопов состоится вручение премии «Лучший пресс-секретарь» и церемония награждения нагрудным знаком «Ақпарат саласының үздігі».

Завершится Astana Media Week традиционно торжественной церемонией премии «Үркер» за лучшие достижения в области печатной, радио-, Интернет-журналистики.