Казахстан делает ставку на премиальную металлургию и полный отказ от импорта сортпроката

Казахстан сегодня нацелен не просто на наращивание объёмов черной металлургии, а на переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей самым строгим требованиям глобальной промышленности — от автопрома до инфраструктуры.

Qarmet, как крупнейший металлургический актив страны, реализует два стратегических проекта, которые усиливают отраслевую базу внутри Казахстана, формируют экспортный потенциал и обеспечивают устойчивость внутреннего рынка. Это практическая реализация курса, озвученного Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, на технологическое обновление и лидерство в сфере глубокой промышленной переработки.

Фото: Qarmet

Новый сортопрокатный стан: полный отказ от импорта и поддержка строительной сферы

Первый проект — запуск сортопрокатного стана в партнёрстве с BeijingShougang International Engineering Technology Co., Ltd и Power China. Он ориентирован на выпуск арматуры и сортового проката, критически важного для строительной отрасли республики.

Производственная мощность — до 1 млн тонн в год. Первая очередь (450 тыс. тонн) будет открыта в 2026 году. Это позволит полностью заместить импорт строительной металлургии (арматура, двутавровая балка, швеллер, уголок, фасонная труба и др.), стабилизировать внутренний рынок и создать условия для опоры данного сектора на казахстанскую продукцию.

Фото: Qarmet

Проект включает внедрение цифровых решений, автоматизацию и экологические технологии. Он создаёт базу для устойчивого роста строительной отрасли, особенно в контексте национальных инфраструктурных программ.

— Наша задача — создать интеллектуальную прокатную линию, ориентированную на устойчивое развитие, — подчеркнул Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр.

Фото: Primetals

Новый литейно-прокатный комплекс: ставка на премиум и экспорт

Второй проект — строительство литейно-прокатного комплекса (ЛПК) в Карагандинской области, который обеспечит выпуск горячекатаной стали шириной до 1850 мм и толщиной от 0,8 до 16 мм. Это продукция, востребованная в высокотехнологичных отраслях — автомобилестроении, нефтяной, атомной, медицинской и трубной промышленности, а также в производстве бытовой техники.

Проектная мощность — до 4 млн тонн в год. Ожидается значительное снижение себестоимости, сокращение энергозатрат и отказ от холодного проката. В отличие от устаревших мощностей, новый ЛПК будет соответствовать самым современным международным стандартам. Инвестиции в проект оцениваются в $700 млн, завершение строительства — в 2027 году. Индустриальными партнёрами рассматриваются Primetals Technologies (Австрия) и Danieli (Италия).

Фото: Qarmet

— Это не просто обновление оборудования — это стратегический рывок, который позволит Казахстану конкурировать в премиальных сегментах мирового рынка, — отметил председатель правления Qarmet Corporation Пётр Трушин.

Оба проекта Qarmet создают новые рабочие места, усиливают производственную кооперацию, развивают инфраструктуру и увеличивают долю несырьевого экспорта. Реализация позволит Казахстану усилить промышленную независимость и встроиться в глобальные цепочки поставок как производитель высококачественной, премиальной стальной продукции.

Напомним, что помимо прокатных мощностей, компания реализует и другие стратегические инициативы. В их числе строительство газопровода для комбината для снижения себестоимости и улучшения экологических показателей ($301 млн), возведение новых коксовых батарей № 8 и № 9 ($369 млн, 1,5 млн т сухого кокса в год), запуск горно-шахтного комплекса и обогатительной фабрики в Каражале ($511 млн), развитие углехимии с переработкой до 200 тыс. т каменноугольной смолы и выпуском более 15 видов продукции.