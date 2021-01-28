Металлургические компании Казахстана испытывают дефицит основного сырья – металлолома

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане несколько металлургических компаний, специализирующиеся на переработке черных и цветных металлов. Среди них ТОО «КSP Steel», являющееся уникальным предприятием с законченным циклом производства – от сырья до готовой продукции, а также первый и единственный производитель бесшовных труб в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает генеральный директор ТОО «КSP Steel» Асхат Оксикбаев, производственные мощности компании размещены в г.Павлодар и нацелены на выпуск стали и продуктов её переработки: арматуры и проволоки (300 тыс. тонн в год), бесшовных труб (270 тыс. тонн), стальных мелющих тел (48 тыс. тонн шаров), а также на производство марочных сталей для машиностроительной отрасли. Годовая мощность предприятия равняется 1,0 млн. тонн стали, казахстанское содержание в товарах составляет от 93 до 99%. Количество работников предприятия насчитывает свыше пяти тысяч человек.

Предприятие обеспечивает нефтегазодобывающие, геологоразведочные и машиностроительные компании страны качественной бесшовной трубной продукцией отечественного производства, которая соответствует международным стандартам и сертифицирована по ним.

Главным конкурентным преимуществом и визитной карточкой ТОО «KSP Steel» является абсолютное качество продукции, отвечающее самым высоким мировым стандартам, которое достигается благодаря внедрению уникального оборудования, а также новейших методов контроля качества и испытания изготовленной продукции.

К примеру, в возведении высотного 88-ти этажного комплекса Абу-Даби Плаза использовано свыше 50-ти тысяч тонн арматуры производства ТОО «KSP Steel», единственного казахстанского поставщика этого материала среди подрядчиков на данный объект (все остальные – это зарубежные поставщики).

По итогам 2020 года предприятию присуждена специальная премия Президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» в номинации «Лучший инновационный проект». Данная премия является свидетельством признания уникальности компании.

Главным сырьем для ТОО «КSP Steel», как и большинства других металлургических предприятий: ТОО «Кастинг», ТОО «Феррум-Фтор», ТОО «Шымкент Темир», АО «АрселорМиттал Темиртау» (в АО доля лома в производстве стали составляет почти 25%) выступает металлолом.

Мировой опыт показывает, что использование 1 тонны подготовленного металлолома экономит 1 тонну чугуна и соответственно, для его получения необходимо 1,8 тонны железной руды, агломерата и окатышей, 0,5 тонн коксующегося угля, 50 кг флюсов и порядка 100 м3 природного газа. По данным BIR (Бюро международной переработки, Бельгия) переработка одной тонны стали экономит 642 кВт-ч энергии, 1,8 баррелей (287 литров) нефти и 2,3 м3 пространства полигона. Поэтому во многих странах мира перерабатывать собственные вторичные ресурсы стало вопросом государственной важности.

В этой связи, лом и отходы цветных и черных металлов (лом) в Казахстане рассматриваются как стратегическое сырье, использование которого снижает потребление электроэнергии и выбросы в атмосферу опасных отходов.

Кроме того, в периоды когда предприятия, использующие лом в качестве основного сырья, производят продукцию значительно ниже своих проектных возможностей, многие страны мира применяют доступные инструменты для стабилизации ситуации и выхода на проектные мощности. За последние 10 лет можно привести следующие примеры:

1) в России почти на год - в 2008-м, на полгода - в 2010-м вводились временные ограничения на экспорт лома. В течение сентября по декабрь 2019 года был введен временный запрет на вывоз металлолома. Сегодня рассматривается вопрос повышения экспортной пошлины с 21 до 45 Евро за тонну.

2) Республика Беларусь ввела запрет на экспорт лома, который был утвержден решением Коллегии ЕЭК №134 от 16.08.2012 года.

3) в Кыргызстане экспорт лома цветных металлов лицензируется, вывоз лома черных металлов не лицензируется, но монополизирован, как и вывоз лома цветных металлов.

4) в Узбекистане запрещен вывоз лома за границу, а закуп лома на территории страны может осуществляться только «Узметкомбинатом». Это же предприятие ведет переработку собранного и ввезенного сырья.

5) в Азербайджане экспорт металлолома запрещен с 2001 года.

6) ОАЭ объявило о четырехмесячном запрете на экспорт лома, начиная с 15 мая 2020 года, который был продлен еще на 4 месяца с 13 сентября 2020 года.

7) Аргентина в 2017 году ввела полный запрет на экспорт лома по коду ТН ВЭД 7204 лом и отходы. Помимо этого аргентинское правительство облагает экспортной пошлиной практически все продаваемые за рубеж товары на уровне 5% от стоимости реализации.

8) С 1 января 2003 года на Украине действовала экспортная пошлина в 30 евро с тонны экспортируемого металлолома. В последующем, в 2016 году, а затем в феврале 2019 года пошлина на экспорт лома была увеличена с 42 до 58 евро за тонну.

9) В Китае экспортные налоги (40%) взимаются по установленным законом ставкам в отношении стоимости Free On Board (FOB) и на основе Most Favoured Nation (MFN). Тарифная комиссия при Государственном совете ежегодно устанавливает и публикует установленные законом ставки и пересматривает перечень предметов, подлежащих временной пошлине.

Общая загруженность предприятий черной металллургии, электрокабельной продукции, литейного производства, предприятий машиностроения и производства аккумуляторов варьируется от 18% до 81%.

При этом, по данным Бюро национальной статистики объем производства черной металлургии в 2019 году составил 4,3 млрд долл. США. Из 4,3 млрд. долл. США доля продукции с использованием лома составляет 40% или 1,7 млрд.долл. США (справочно: по данным Бюро национальной статистики РК за 2019 год объем налоговых поступлений только от черной металлургии составлял порядка 190 млрд. тенге в год; от предприятий в сфере сбора, переработки лома черных и цветных металлов 1,06 млрд. тенге). По расчетам QazIndustry, в случае использования лома до 3,5 млн. тонн, т.е. доведения производства продукции до проектных мощностей, увеличивается объем производства продукции в 1,9 раз, т.е. с 1,7 млрд. долл. США до 3,3 млрд. долл. США в год. Это будет серьезный рывок отечественных производителей в промышленном развитии страны.

Для обеспечения заводов сырьем было принято Соглашение о трехстороннем сотрудничестве, подписанном в июне 2020 года между Министерством индустрии и инфраструктурного развития, металлургическими предприятиями и ассоциациями ломозаготавливающих предприятий.

Вместе с тем, по данным АО «АрселорМиттал Темиртау» в течение декабря месяца одной из Ассоциаций ломозаготавливающих предприятий вместо заявленных 89 735 тонн на внутренний рынок страны было поставлено всего 183 тонны лома.

Таким образом, некоторыми Ассоциациями не выполняются условия Соглашения о трехстороннем сотрудничестве, что приводит к дестабилизации обеспеченности сырьем металлургических заводов.

Вопрос обеспечения полной загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем неоднократно рассматривался на государственном уровне и этот вопрос является одним из приоритетных.

На сегодняшний день в республике отсутствует запрет на вывоз лома. Учитывая принятые государствами-членами ЕАЭС и другими соседними государствами запретные, ограничительные и иные меры все заинтересованные стороны должны кардинально поменять свои подходы в вопросе регулирования рынка лома и отходов черных и цветных металлов.