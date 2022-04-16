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Металлурги устроили забастовку в Актау

Автор:  
Аружан Саптарова
16 Апреля 2022, 18:21
Металлурги устроили забастовку в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Работники АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» записали видеообращение на имя Президента страны с требованием повышения заработной платы на 100%, передает корреспондент МИА «Казинформ», со ссылкой на акимат Мангистауской области.

АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» специализируется на производстве стальных труб для нефтегазовой отрасли, а также для строительства магистральных водоводов, теплотрасс и пульпо/шламопроводов используемых в горнодобывающей промышленности.

Согласно данным работодателя 15.04.2022 года работники, в количестве 120 человек, стихийно приостановили работу с требованием повышения заработной платы и заявив, что их требования не выполняются.

Отметим, что ранее сотрудники АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau» направили письмо директору предприятия, с требованием о повышении заработной платы на 100%. Директором предприятия данное письмо направлено акционеру АО «ArcelorMittal Temirtau» для согласования вопроса возможности повышения заработной платы. До настоящего времени данный вопрос не нашел своего разрешения.


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