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Металлурги титанового производства поздравили Елбасы с юбилеем и Днем столицы

5 Июля 2020, 18:28
Металлурги титанового производства поздравили Елбасы с юбилеем и Днем столицы

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что Усть-Каменогорскому титано-магниевому комбинату исполнилось 56 лет, особых успехов предприятие достигло в годы независимости, огромную роль в реанимации производства в кризисные годы сыграл Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

На сегодняшний день комбинат является единственным в мире вертикально-интегрированным холдингом по титану, у которого есть все металлургические переделы, от добычи сырья до выпуска готовой продукции. Как результат этого в настоящий момент казахстанский титан является всемирно известным брендом. Доля рынка казахстанского титана составляет 18% от мирового рынка титана в авиакосмосе, и 11% всего рынка титана в мире.

«За годы независимости, начиная с 1991 года, мы построили производство трех металлургических переделов – производство титанового шлака, производство титановых слитков и сплавов, производство кованых изделий из титана. Также титановые сплавы и слитки производятся методом электронно-лучевого переплава. Сделать это за столько короткий промежуток времени – большой результат. И эти успехи неразрывно связаны с именем Елбасы», – говорит президент АО «УКТМК» Асем Мамутова.

Примечательно, что Нурсултан Назарбаев посещал Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат в 2000 году и открывал цех по производству титанового шлака, а в 2010 году участвовал в открытии нового производства по выпуску титановых слитков и сплавов, вакуумно-дугового переплава для целей авиакосмического строения.

«На каждом этапе мы всегда чувствовали поддержку Первого Президента страны. Несмотря на свою занятость, он всегда находил время для того, чтобы решать и помогать вопросам, которые возникали перед титано-магниевой промышленностью. Мы поздравляем Нурсултана Назарбаева с юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья, долголетия, неиссякаемой энергии. Также от всего трудового коллектива поздравляю всех казахстанцев с наступающим Днем столицы. Нур-Султан является воплощением независимости, новых идей, сплоченности всего казахстанского общества», – отметила Асем Мамутова.


История Казахстана   Промышленность   Экономика   Дата   День столицы   Первый Президент - Елбасы  
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