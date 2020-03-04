«Металлург» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию третьего матча плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет завтра и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится завтра на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающем 7 700 зрителей.

Отметим, что первая игра команд в Нур-Султане завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0, а вчера гости были сильнее — 3:0. Счет в серии на данный момент — 1:1.