+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 5 °С
USD 380.26 EUR 423.08
RUB 5.73 CNY 54.49
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Металлург» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию третьего матча плей-офф КХЛ

4 Марта 2020 13:21
Поделиться:
«Металлург» — «Барыс»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию третьего матча плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с магнитогорским «Металлургом», пишет Sports.kz.

Новости по теме
КХЛ: «Барыс» проиграл «Металлургу» во втором матче плей-офф
«Барыс» — «Металлург»: где, когда и во сколько смотреть трансляцию второго матча плей-офф КХЛ Жарайсың, Дәурен! - Касым-Жомарт Токаев похвалил капитана «Барыса» за песню Абая #Аbai175: многотысячная «Барыс Арена» исполнила песню Абая

Это противостояние пройдет завтра и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, прямая трансляция на телеканале «Qazsport».

Встреча состоится завтра на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, вмещающем 7 700 зрителей.

Отметим, что первая игра команд в Нур-Султане завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:0, а вчера гости были сильнее — 3:0. Счет в серии на данный момент — 1:1.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив