Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Металлоискатели намерены установить в казахстанских школах

Автор:  
Арайлым Мұрат
15 Мая 2023, 17:48
Металлоискатели намерены установить в казахстанских школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В казахстанских школах могут установить металлоискатели. Данный вопрос обсуждается с педагогами. Об этом заявила на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу проинформировать о том, что эта работа нами в настоящее время продолжается. 100% организаций образования имеют видеонаблюдение. Более 80% организаций образования подключены к центрам оперативного управления. 74% организаций образования имеют специализированную охрану. Тревожные кнопки установили более 94% организаций образования. К 1 сентября на 100% по всем этим показателям, по всем этим мероприятиям будет работа завершаться. Что касается металлоискателей, то такое предложение внесено. Оно рассматривается, обсуждается с педагогами. Когда будет принято решение, мы проинформируем официально», - прокомментировала Шолпан Каринова вопрос журналиста.

Что касается инцидента в одной из школ Петропавловска, первый вице-министр просвещения добавила, что дополнительно выделено финансирование для обеспечения максимальной безопасности в организациях образования, установлена специализированная охрана, турникеты.

«По всем организациям образования вопросы безопасности усиливаем. Есть поручение Правительства, чтобы все эти мероприятия завершить до 1 сентября нового учебного года», - добавила Шолпан Каринова.


Образование   Безопасность   Минпросвещения РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
4,8 миллиона долларов составит призовой фонд чемпионата мира по боксу в Казахстане
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
Стала известна причина гибели курсанта академии КНБ РК
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч
ЧМ-2023 по боксу: чемпионы получат от IBA по $200 тысяч