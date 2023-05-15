Металлоискатели намерены установить в казахстанских школах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В казахстанских школах могут установить металлоискатели. Данный вопрос обсуждается с педагогами. Об этом заявила на брифинге в СЦК первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу проинформировать о том, что эта работа нами в настоящее время продолжается. 100% организаций образования имеют видеонаблюдение. Более 80% организаций образования подключены к центрам оперативного управления. 74% организаций образования имеют специализированную охрану. Тревожные кнопки установили более 94% организаций образования. К 1 сентября на 100% по всем этим показателям, по всем этим мероприятиям будет работа завершаться. Что касается металлоискателей, то такое предложение внесено. Оно рассматривается, обсуждается с педагогами. Когда будет принято решение, мы проинформируем официально», - прокомментировала Шолпан Каринова вопрос журналиста.

Что касается инцидента в одной из школ Петропавловска, первый вице-министр просвещения добавила, что дополнительно выделено финансирование для обеспечения максимальной безопасности в организациях образования, установлена специализированная охрана, турникеты.

«По всем организациям образования вопросы безопасности усиливаем. Есть поручение Правительства, чтобы все эти мероприятия завершить до 1 сентября нового учебного года», - добавила Шолпан Каринова.