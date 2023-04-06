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Металлические ворота упали на охранника одного из ТОО в Акмолинской области

Гульмира Байзакова
6 Апреля 2023, 18:00
Металлические ворота упали на охранника одного из ТОО в Акмолинской области Фото: polisia.kz

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Металлические ворота упали на охранника одного из ТОО в Буландынском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

54-летний мужчина получил травмы на рабочем месте. Об этом стало известно из сообщения медицинских работников, позвонивших 5 апреля в дежурную часть районного отдела полиции. Факт внесен в единый реестр досудебных расследований. Инцидент произошел, когда мужчина помогал трем другим работникам предприятия закрыть металлические ворота зерносклада. Навесы одной из створок поломались, в результате чего тяжелая конструкция упала на акмолинца.

Мужчина находится в больнице. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом височной кости, кома. По факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 156 УК РК «Нарушение правил охраны труда». Назначена экспертиза.Сотрудниками полиции Буландынского районного отдела в инспекцию труда направлено письмо по установлению причины произошедшего случая.
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