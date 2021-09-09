Металлические качели упали на девочку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Вечерние катания на качелях едва не закончились трагедией для трех подружек, одна из которых все же пострадала от развалившейся конструкции. Подробности корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала мама пострадавшей девочки Елена Богданова.

«6 сентября в 20:30 ребенок гулял на площадке возле нашего дома. Подошли девочки к качелям: одна подружка села, одна стояла рядом, и моя дочь тоже стояла возле конструкции. Дочка сначала не поняла, что случилось, упала. И когда подошли люди и начали говорить, что на голове кровь, она в ужасе прибежала домой»,- вспоминает тот день Елена Богданова.

Женщина сразу же вызвала скорую, девочке была оказана первая медицинская помощь и обработана рана. Но маму с ребенком все же перенаправили в травмпункт - случай серьезный.

«В травмпункте нам сделали рентген, наложили три шва. Выдали больничный и теперь ребенок дома, на лечении. Сейчас у нас пошел отек на глаз, синяк спускается ниже. Лечимся,- говорит Е. Богданова. — Что касается ПКСК, то только сегодня мне удалось с ними поговорить. Председатель ПКСК только разводит руками, но извинений не было с их стороны. Качели они уже не будут ремонтировать, на днях обещали демонтировать».

Установленной во дворе детской площадке всего три года, но качество оставляет желать лучшего. С одной стороны, родители детей этого двора боятся таких небезопасных конструкций, но вот только что останется после того, как многие из конструкций просто демонтируют? На этот вопрос ответа нет.

«Площадке всего три года. Там две качели, одна давно оторвалась, заявку давно подавали, но так и не сделали они (ПКСК - корр.). И вот вторая оторвалась. Никаких ремонтных работ на площадке не делалось никогда. Страшно за детей, за их безопасность. Потому что этот случай ничему не научил ПКСК, а ведь это может повториться и закончится куда трагичнее. Как эти площадки проходят эксплуатацию? Кто-то же должен нести за такие случаи ответственность», - считает женщина.

Елена Богданова намерена обратиться в горакимат и поднять вопрос о безопасности устанавливаемых детских площадок. Также женщина написала заявление в полицию, но пока новостей от правоохранительных органов нет.