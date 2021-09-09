Металлическая конструкция качели упала на девочку в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вечерние катания на качелях едва не закончились трагедией для трёх подружек, одна из которых все же пострадала от развалившейся конструкции. Подробности корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала мама пострадавшей девочки Елена Богданова.

«6 сентября в 20:30 ребёнок гулял на площадке возле нашего дома. Подошли девочки к качеле: одна подружка села, одна стояла рядом, и моя дочь тоже стояла возле конструкции. Дочка сначала не поняла что случилось, упала. И когда подошли люди и начали говорить, что на голове кровь, она в ужасе прибежала домой», - вспоминает тот день Елена Богданова.

Женщина сразу же вызвала скорую, ребёнку была оказана первая медицинская помощь и обработана рана. Но маму с ребёнком все же перенаправили в травмпункт - случай серьезный.

«В травмпункте нам сделали рентген, наложили три шва. Выдали больничный и теперь ребёнок дома, на лечении. Сейчас у нас пошёл отёк на глаз, синяк спускается ниже. Лечимся, - говорит Е. Богданова. — Что касается ПКСК, кто за это ответственен, то только сегодня мне удалось с ними поговорить. Председатель ПКСК только разводит руками, но слов извинений не было с их стороны. Качели они уже не будут ремонтировать, на днях обещали демонтировать».

Установленной детской площадке всего три года, вот только качество оставляет желать лучшего. С одной стороны родители детей этого двора боятся таких небезопасных конструкций, но вот только что останется после того, как многие из конструкций просто демонтируют? На этот вопрос ответа нет.

«Площадке всего три года. Там две качели, одна давно оторвалась, заявку давно подавали, но так и не сделали они (прим. агентства - ПКСК). И вот вторая оторвалась. Никаких ремонтных работ на площадке не делалось никогда. Страшно за детей, за их безопасность. Потому что этот случай ничему не научил ПКСК, а ведь это может повториться и закончится куда трагичнее. Как эти площадки проходят эксплуатацию? Кто-то же должен нести за такие случаи ответственность», - считает женщина.

Елена Богданова намерена обратиться в горакимат и поднимать вопрос с безопасностью устанавливаемых детских площадок. Также женщина написала заявление в полицию, но пока новостей от правоохранительных органов нет.