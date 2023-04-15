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Metallica выпустила первый с 2016 года альбом

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Апреля 2023, 09:21
Metallica выпустила первый с 2016 года альбом Фото: Kevin Winter/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ Рок-группа Metallica выпустила первый с 2016 года альбом 72 Seasons, его можно послушать на различных платформах, в том числе YouTube. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

В альбом вошли 12 треков общей продолжительностью свыше 77 минут. Последний студийный альбом группы Hardwired... To Self-Destruct вышел в 2016 году.

Ранее вокалист группы Джеймс Хетфилд пояснил, что 72 сезона - это первые 18 лет жизни человека, когда происходит формирование его личности. После выхода альбома группа намерена отправиться в турне, которое займет 2023 и 2024 годы.

Metallica - американская метал-группа. Была основана в 1981 году. За свою музыкальную карьеру коллектив выпустил десять студийных альбомов, четыре концертных записи, двенадцать видеоальбомов, кавер-альбом и два мини-альбома.


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