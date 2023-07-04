ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Meta, материнская компания Facebook, запускает новый сервис на базе Instagram, который очень напоминает по функционалу Twitter и должен составить ему прямую конкуренцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

«Текстовое приложение для общения» под названием Threads уже доступно для предзаказа в Apple App Store, однако скачать его можно будет не раньше четверга.

В описании сервиса указывается, что Threads - это платформа, «где люди собираются вместе, чтобы обсудить все подряд: от того, что их волнует сегодня, до того, что будет в тренде завтра».

Судя по опубликованным скриншотам, пользователи Threads смогут публиковать короткие текстовые сообщения, которые - равно как и в Twitter - можно будет лайкать, комментировать или делиться ими со своими читателями.

Фото: META

Сам Twitter переживает активный отток пользователей после его покупки миллиардером Илоном Маском, который сократил почти половину сотрудников компании и начал урезать в правах владельцев бесплатных аккаунтов, пытаясь заставить их подписаться на платную версию сервиса Twitter Blue.

Последний таким шагом стало в субботу ограничение количества твитов, доступных для просмотра с бесплатных аккаунтов. Популярная панель TweetDeck все еще доступна всем пользователям твиттера, но Маск уже пообещал, что через 30 дней платной станет и она.

Судя по опубликованным скриншотам нового приложения Threads, сервис будет полностью бесплатным и без каких-либо ограничений на количество доступных для просмотра сообщений.

В последние несколько лет было запущено несколько приложений, весьма напоминающих Twitter. Самые известные из них - Mastodon и Bluesky, однако даже они сильно уступают ему по популярности.

Meta, в свою очередь, также не первый раз заимствует у конкурентов популярные идеи. Например, функция исчезающих через 24 часа сообщений (более известная как «сториз») впервые появилась на платформе Snapchat.

Однако в 2016 году ее скопировали сначала разработчики Instagram, а затем и Facebook, и на сегодняшний день этот формат наиболее популярен именно в приложениях Meta.

Судя по последнему отчету, в первом квартале текущего года совокупная ежедневная аудитория всех трех приложений Meta — Facebook, Instagram и WhatsApp — составляла более 3 миллиардов человек.