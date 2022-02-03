Мета-Вселенная: Выставка современных казахстанских художников открылась в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Художников нельзя обижать, считает галерист Лейла Махат. У каждого свой стиль и почерк, взгляд на жизнь и Вселенную. И одна арт-площадка, где можно выплеснуть все эмоции на холст, а затем презентовать широкой аудитории, им помогает. Сегодня столичная публика узнала новые имена современных художников благодаря выставке картин в Центре современного искусства Kulanshi в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уникальную возможность выставить свои работы на арт-площадке предоставила художница, председатель кураторского совета Kulanshi Лейла Махат. К слову, выставки в галерее Kulanshi отличаются созданием необычных арт-пространств. На новой выставке картины художников дополняют две своеобразные движущиеся скульптуры.

«Для меня намного важнее сделать пространство красивым и достойным того, что мы выставляем. Мы выставляем картины уже шестой год. Есть такие люди, которые чувствуют мир по-другому. Они не могут не творить, потому что, если не будут творить, их просто разорвет. Тем более художников обижать нельзя. История нас учит этому», - считает галерист.

Лейла Махат рассказала, почему выставку назвали «Мета-Вселенная».

«Мы не делаем выставки спонтанно, к каждому проекту готовимся основательно. Эту выставку запланировали год назад. Было уже название, концепция родилась полгода назад. Буквально перед тем, как начали работать над монтажом, уже на последней стадии господин Цукерберг переименовал Facebook в Meta. Получилась интересная ситуация», - призналась галерист.

Художница раскрыла концепцию проекта.

«Ученые спорят о существовании Мультивселенной. Гипотетически Метавселенная включает в себя все существующие параллельные миры. Ложные вакуумы и ландшафты, теории энергетических струн сотрясают рамки научности. Квантовая физика, космологическая постоянная и антротопный принцип… Какое отношение это имеет к искусству? С точки зрения науки – все относительно. С точки зрения художника – все просто. Художник живет и работает в той реальности, которую создает сам. Молодые художники из разных городов Казахстана: разные стили, техники, направления, жанры, характеры, почерки, отношение к жизни. Каждый из нас несет в себе свой мир, сотканный из воспоминаний, чувств и надежды. Художник, не обладая никакой защитной системой, дышит и видит открытым сердцем, переживая любые энергетические колебания социума. Вселенная в сердце - отражение того, что человек видит вокруг себя. Видеть можно по-разному. Можно позволить себе видеть то, что скрыто от глаз посторонних. Можно научиться видеть красоту там, где ее никто не замечает. Можно приподнять пыльные завесы рутинных будней и научиться видеть душу любимого человека. Это очень больно, но невероятно красиво. Живопись, графика и скульптура. Каждое произведение рождается для того, чтобы быть. Необратимый процесс созидания под названием «творчество». Творить – значит идти самым сложным путем к самому себе и не позволять никакого намека на ложь по отношению в миру. Как к этому, так и ко всем параллельным», - размышляет Лейла Махат.

На выставке представлены 86 произведений живописи и графики. Их авторы - художники Алмас Нургожаев, Ануар Шаймергенов, Саулет Жанибек, София Тейдер, Нурболат Аскар, Аруай Тасмаганбетова, Дархан Бегдатул, Стас Агапитов, Айтжамал Тастамбекова.

Образ женщины и птица счастья

Иметь мастерскую – не обязательное условие для работы художницы Айтжамал Тастамбековой. Домашнюю кухню она превратила в уютный уголок, где коротает ночи за созданием очередного шедевра. К слову о шедеврах, художница рисует свои картины на газете. Сегодня она представила произведения, посвященные образу женщины - «Птица счастья». Символично, что в каждую картину, где изображена женщина, - молодая девушка, мама, бабушка - красиво вписалась ласточка, словно оберегая счастье женщины.

«Сначала «фактурила» газеты кофе, потом оставляла на некоторое время, чтобы кофе впитался, а газета выглядела потертой, старой. В основном рисую ночью. Днем не бывает времени, потому что воспитываю троих детей, занимаюсь домашними делами. О счастливых людях мы говорим, что «птица счастья прилетела в его жизнь». Поэтому неспроста рисую птиц, ласточек. Главная героиня моих картин – женщина, потому что она – смысл Вселенной. У женщин много забот в этой жизни: одной рукой качает колыбель, второй – весь мир. Женщина оберегает семью, детей, создает гармонию», - поделилась художница.

Айтжамал Тастамбекова призналась, что ей хочется, чтобы каждая женщина не упустила свое счастье.

«Считается, что ласточки оберегают дом. Если они построили гнездо в вашем доме, не стоит его разорять, это плохая примета. В отцовском доме тоже было ласточкино гнездо. Родители не разрешали его трогать. «Это птица счастья», - говорили они», - рассказала художница.

Стихия художника – домашний уют и тепло

27-летний Нурболат Аскар - ученик Лейлы Махат. Он работает в детской художественной школе. Небольшое помещение он превратил в собственную мастерскую. До вечера он учит детей рисованию, а после оттачивает свои навыки.

Сегодня на выставке представлены 18 произведений Нурболата Аскара. Его работы передают теплую, уютную атмосферу дома, семьи, пишет он и виды столицы.

«У художника должен быть характер. О чем можно говорить, если, встав рано утром, выйдя на улицу, ты не сможешь нарисовать этюд? Существует путь от простого этюда до сложной композиции. Нужно пройти этот путь, а для этого требуется сила воли. Искусство понимают и поддерживают не все. Неимоверную поддержку мне оказывают мама, супруга и дети. Стараюсь оправдать их надежды», - поделился художник.

Своей стихией он называет уют, теплоту, семейную добрую атмосферу.

«На этой картине, пока женщины накрывают дастархан, отец и сын, завершив всю домашнюю работу, душевно разговаривают. Я поймал этот момент - их душевную беседу сейчас не прерывает никто: травка не шуршит, ветер не колышется, даже птичка не запоет, весь мир прислушивается к их разговору», - отметил Нурболат Аскар.

В своих работах художник показал «обратную сторону» столицы: отдаленные районы и улицы, где люди живут в своем мире.

«Здесь живет вдохновение»

В работах Стаса Агапитова присутствует вдохновение. Так описывает свои произведения художник. Стас признался, что впервые выставляется на такой крупной площадке. В основном художник выставляет свои картины в Instagram, рисует на заказ.

«Иногда мне самому непонятны мои работы. Одна из серий моих работ – «Возрождение в саду». В основном здесь идут женские образы, все в абстрактном виде. Люблю абстракцию. Я сравниваю женщин и кошек. Во многих моих картинах присутствуют знаки. Мой процесс совсем другой. Здесь присутствует вдохновение. Сначала где-то внутри меня начинается «зуд», это характеризуется просто поглядыванием на мольберт и краски, а затем появляется жуткое желание нанести краску на холст. Я включаю музыку, выдавливаю на палитру краски моего состояния и наношу их на белое полотно. Без вдохновения совсем иначе: кисти не слушают тебя, формы и цвета выходят не теми, как были задуманы. С такими картинами приходится прощаться», - поделился художник.

Стас Агапитов учился в Таразе на дизайнера архитектуры. Затем, по ряду причин, забросил рисование. Но в 2019 году решил полностью посвятить себя искусству.

«Я подумал, что если у тебя есть талант, он будет вырываться наружу. В 2019 году решил, что профессионально буду заниматься рисованием. Начались первые продажи, люди стали оставлять свои отзывы. У нас в Казахстане не каждый понимает такое общество. Мне порой пишут: «Мой ребенок тоже сможет так нарисовать». Не думал, что люди будут «хейтить» искусство. Однако люди интересуются, приобретают мои работы. В Instagram развито интерьерное искусство, начинал с обычного: бабочки, деревья, однако они не несли никакого посыла и энергии. Я понимал, что мне нужно вырабатывать свой собственный стиль. Эти выставленные работы я считаю искусством», - говорит художник.







