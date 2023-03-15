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Meta сократит 10 тысяч сотрудников, закроет около 5 тысяч вакантных должностей

15 Марта 2023, 11:45
Meta сократит 10 тысяч сотрудников, закроет около 5 тысяч вакантных должностей Фото: aa.com.tr

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Meta Platforms Inc., владелец Facebook, WhatsApp и Instagram, объявила о планах по сокращению 10 000 рабочих мест. Это вторая волна массовых увольнений. В ноябре прошлого года компания уволила 11 000 сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Исполнительный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что в 2022 году компания столкнулись с резким снижением роста доходов.

Ранее в Meta объявили, что за последние три месяца 2022 года прибыль снизилась на 4% в годовом исчислении, хотя в течение 2022 года ей все же удалось получить прибыль в размере более 23 миллиардов долларов.

Цукерберг назвал рост процентных ставок в США, глобальную геополитическую нестабильность и ужесточение регулирования рынка в качестве факторов, влияющих на деятельность компании Meta и способствующих снижению роста.

«Я думаю, мы должны подготовиться к тому, что эта новая экономическая реальность сохранится на долгие годы», — сказал он.

Последние сокращения рабочих мест произошли, когда компании, в том числе Google и Amazon, пытались найти баланс между мерами по сокращению расходов и необходимостью оставаться конкурентоспособными.

В начале этого года Amazon объявила, что планирует закрыть более 18 000 рабочих мест из-за «непредсказуемой экономики» и быстрого набора персонала во время пандемии, в то время как Alphabet, материнская компания Google, сократила 12 000 человек.

По данным layoffs.fyi, отслеживающим сокращение рабочих мест в технологическом секторе, в 2023 году в отрасли было сокращено более 128 000 рабочих мест.

Цукерберг сказал, что новых сотрудников не будут принимать до тех пор, пока не завершится реструктуризация компании.


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