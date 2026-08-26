Meta согласилась на выплату $17 млрд по искам о защите детей: компания усилит меры безопасности

Meta согласилась выплатить 17 млрд долларов и внедрить дополнительные меры по защите детей в своих сервисах Facebook и Instagram, чтобы завершить знаковый судебный процесс по делу о зависимости подростков от соцсетей и урегулировать иски, поданные 47 штатами, сообщили в среду, 26 августа, генеральные прокуроры штатов, передает Kazinform со ссылкой на Euronews .

Калифорния, Колорадо, Кентукки и Нью-Джерси входили в число 29 штатов, которые подали иск против технологического гиганта в 2023 году, но заключенные сейчас соглашения привели к досрочному прекращению процесса.

Активисты, выступающие за безопасность детей, надеялись увидеть генерального директора Марка Цукерберга на свидетельской скамье перед присяжными в федеральном суде Калифорнии.

Сумма соглашения составляет 353 млн долларов только для штата Вирджиния и является одной из крупнейших в истории случаев защиты прав потребителей на уровне отдельных штатов США, заявил генеральный прокурор Джей Джонс.

По его словам, это соглашение «положит конец этим опасным практикам и обеспечит ощутимую защиту детей от вреда в интернете».

— Иск обвинял Meta в том, что компания способствует кризису психического здоровья среди молодежи, сознательно создавая функции, вызывающие зависимость у детей от ее платформ, и скрывая это от общественности. Также утверждалось, что Meta нарушала федеральный закон, систематически собирая данные о детях младше 13 лет без согласия родителей, — говорится в публикации.

Разбирательство началось на прошлой неделе в Окленде (штат Калифорния) под председательством судьи окружного суда США Ивонны Гонсалес Роджерс.

Ожидалось, что дела в других штатах будут переданы в суд позже. Девять генеральных прокуроров подали иски также в судах своих штатов.

В рамках предлагаемого соглашения Meta согласилась внедрить ряд мер безопасности, в том числе «жесткий предел» на ежедневные лимиты времени и обязательные паузы для детей, пользующихся Instagram и Facebook.

Компания отключит push-уведомления в учебные часы по будням и введет надежные механизмы проверки возраста и «соответствующие возрасту» настройки контента, чтобы предотвращать травлю и ограничивать доступ к вредным материалам, связанным с расстройствами пищевого поведения и самоповреждениями.

Также будут введены более мощные и удобные родительские инструменты контроля и ограничения функций социальной сравнимости, таких как отображение количества лайков.

Ранее сообщалось о том, что Meta грозит гигантский штраф в $1,4 трлн из-за обвинений во вреде детям.