Meta подписала контракт с Constellation на ядерную энергию

Соглашение о закупке электроэнергии вступает в силу в 2027 году и будет действовать в течение 20 лет.

Constellation заявила, что сделка позволит ее «Центру чистой энергии Клинтона» продолжать подавать электроэнергию в местную сеть, а Meta «приобретет экологически чистые энергетические характеристики станции в рамках своего обязательства по обеспечению 100% своего потребления электроэнергии чистой и возобновляемой энергией».

По данным компании, атомная электростанция добавит 30 мегаватт дополнительной мощности за счет ядерных апгрейдов благодаря сделке с Meta. Ее реактор в настоящее время может генерировать до 1092 мегаватт.

— Обеспечение чистой и надежной энергии необходимо для дальнейшего продвижения наших амбиций в области искусственного интеллекта, — сообщил руководитель Meta Global Energy Урви Парекх.

Сделка была заключена на фоне того, что такие технологические компании, как Meta, Microsoft и Google, стали рассматривать ядерную энергию как источник электроэнергии, продолжая наращивать свои усилия в области искусственного интеллекта.

По прогнозам GridStrategies, к 2029 году в США ожидается рост спроса на электроэнергию на 15,8%, при этом основными источниками роста станут центры обработки данных, производство и электрификация.

В апреле Международное энергетическое управление прогнозировало, что потребление электроэнергии в США от искусственного интеллекта и центров обработки данных вырастет на 130% в период с 2024 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что Казахстан вместе с Meta открывает новую программу поддержки ИИ-разработчиков.