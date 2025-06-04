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    11:11, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Meta подписала контракт с Constellation на ядерную энергию

    Компания Meta Platforms заключила сделку по покупке атомной энергии у «Центра чистой энергии Клинтона» корпорации Constellation Energy в Иллинойсе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Fox Business.

    Meta подписала контракт с Constellation на ядерную энергию
    Фото: deultimominuto.net

    Соглашение о закупке электроэнергии вступает в силу в 2027 году и будет действовать в течение 20 лет.

    Constellation заявила, что сделка позволит ее «Центру чистой энергии Клинтона» продолжать подавать электроэнергию в местную сеть, а Meta «приобретет экологически чистые энергетические характеристики станции в рамках своего обязательства по обеспечению 100% своего потребления электроэнергии чистой и возобновляемой энергией».

    По данным компании, атомная электростанция добавит 30 мегаватт дополнительной мощности за счет ядерных апгрейдов благодаря сделке с Meta. Ее реактор в настоящее время может генерировать до 1092 мегаватт.

    — Обеспечение чистой и надежной энергии необходимо для дальнейшего продвижения наших амбиций в области искусственного интеллекта, — сообщил руководитель Meta Global Energy Урви Парекх.

    Сделка была заключена на фоне того, что такие технологические компании, как Meta, Microsoft и Google, стали рассматривать ядерную энергию как источник электроэнергии, продолжая наращивать свои усилия в области искусственного интеллекта.

    По прогнозам GridStrategies, к 2029 году в США ожидается рост спроса на электроэнергию на 15,8%, при этом основными источниками роста станут центры обработки данных, производство и электрификация.

    В апреле Международное энергетическое управление прогнозировало, что потребление электроэнергии в США от искусственного интеллекта и центров обработки данных вырастет на 130% в период с 2024 по 2030 год.

    Ранее сообщалось, что Казахстан вместе с Meta открывает новую программу поддержки ИИ-разработчиков.

    Теги:
    Электроэнергия Мировые новости Атомная энергетика
    Рустем Кожыбаев
    Рустем Кожыбаев
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