Meta и Microsoft заявили о масштабных сокращениях из-за ИИ

Meta сообщила сотрудникам, что 20 мая сократит около 10% своего персонала — чуть менее 8000 сотрудников — для повышения эффективности работы. Кроме того американская технологическая корпорация закрывает около 6000 вакансий.

Microsoft также объявила сотрудникам о том, что предложит добровольный выход на пенсию примерно 7% своего американского персонала, насчитывающего около 125 тысяч человек.

Во внутренней служебной записке для сотрудников Meta директор по персоналу Джанель Гейл прямо не упомянула искусственный интеллект, но сказала, что сокращения позволят компании «компенсировать другие инвестиции».

— Это непростой компромисс, — написала Гейл, подчеркнув, что уволенные сотрудники получат щедрые выходные пособия.

В отчете Meta по итогам четвертого квартала 2025 года генеральный директор Марк Цукерберг говорил о «значительном ускорении развития ИИ». По его словам, компания планирует направить на ИИ от 115 до 135 млрд долларов — почти вдвое больше прошлогодних капитальных расходов.

— Мы начинаем видеть, как проекты, которые раньше требовали больших команд, теперь выполняются одним очень талантливым человеком, — сказал он во время телефонной конференции по итогам января.

Как сообщает Financial Times, Microsoft разослала своим сотрудникам письмо о том, что компания предложит добровольное выкупание акций сотрудникам с большим стажем. По данным издания, право на такое предложение получат более 8 тысяч сотрудников.

В феврале Мустафа Сулейман, руководитель направления искусственного интеллекта в Microsoft, заявил, что, по его мнению, ИИ сможет заменить большую часть офисной работы в течение следующих 12-18 месяцев.

Генеральный директор Microsoft Сатья Надела в апреле 2025 года заявил, что ИИ обрабатывает до 30% работы по программированию в компании.

— Мы находимся лишь на начальных этапах развития ИИ, а Microsoft уже создала бизнес в сфере искусственного интеллекта, который по масштабам превосходит некоторые из наших крупнейших франшиз, — заявил он в январском пресс-релизе.

Ряд компаний, активно развивающих искусственный интеллект, также идут на сокращения. Так, глава The Block Джек Дорси в начале марта урезал штат почти вдвое, сославшись на достижения в ИИ.

Amazon, намеренная вложить в развитие технологий до 200 млрд долларов в год, за последние полгода уволила не менее 30 тысяч человек.

На фоне крупных инвестиций в дата-центры Oracle также уведомила сотрудников о сокращении тысяч рабочих мест.

Ранее сообщалось о том, что Meta будет следить за сотрудниками через клавиатуры и мыши.