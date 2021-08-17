Месячный ребенок умер от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы умер от коронавируса месячный ребёнок. Об этом в ходе онайн-брифинга в РСК Алматы рассказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Нариман Табынбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, летальный случай произошел месяц назад.

«К сожалению, количество детей, заразившихся коронавирусом в Казахстане, и в частности в Алматы, увеличивается. На сегодня 195 больных детей лежат на стационаре, 2540 - на дому. Двое детей - в реанимации. У остальных пациентов состояние средней тяжести. 2-3 месяца назад, в разгар пика третьей волны заболеваемости, поступали не больше 30-40 детей с выявленным коронавирусом. Неделю назад 245 детей лежали в стационаре. При виде штамма «дельта» количество случаев среди детей увеличивается с каждым днем» -, пояснил Нариман Табынбаев.