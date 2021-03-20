Месячным запасом продуктов обеспечили малоимущие семьи сотрудники УИС

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Продуктовые корзины подарили к празднику Наурыз малообеспеченным семьям сотрудники УИС по Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по ВКО.

Сотрудники УИС организовали сбор «Веселый праздник» и обеспечили малоимущих жителей города Усть-Каменогорска месячным запасом продуктов.

«Я мать-одиночка, воспитываю пятерых детей. Четверо из них учатся в школе, а младшая ходит в садик. Отец у них есть, но он бросил нас ради другой. Бывший муж работает в хорошем месте и получает хорошую зарплату, однако на всех детей платит всего 20 тысяч тенге. Кроме этих денег никак не помогает. Бросил нас, когда младшей дочке было всего три месяца. Из родных никого нет. Родители умерли. Но я не унываю. Мою полы в подъездах. У меня есть образование, но не могу работать, потому что я должна буду находиться на работе целый день, а за детьми смотреть некому. Поэтому я подрабатываю, как могу. Еле свожу концы с концами. Я знаю, что это временные трудности, мои дети подрастут и мне будет легче. Будет возможность устроиться на работу и воспитать достойных граждан», – сказала Лейла (имя изменено).

Сотрудники стараются на постоянной основе оказывать поддержку малоимущим семьям. Дарили подарки детям на Новый год, чтобы порадовать их. В дальнейшем планируем обеспечить ребятишек школьными принадлежностями и продуктовым набором, – добавил старший инспектор службы пробации майор юстиции Серик Бекбулданов.



